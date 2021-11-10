Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Traktörüyle tarlasına '10 Kasım' yazdı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'de 83 yaşındaki çiftçi traktörüyle tarlasına '10 Kasım' yazdı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçi Kerim Pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına '10 Kasım' yazdı.
Etiketler: 10 Kasım Kırklareli Mustafa Kemal Atatürk
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