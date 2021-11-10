Toplam 14,5 kilometrelik parkur boyunca Elmalı yaylası, Sevedek yaylası ve Akçakale yaylalarını aşan sporcular 5,5 saat sonra Halgent Şelalesini de görerek Gümüşhane kent merkezine ulaştı.

Sonbahar mevsiminde Gümüşhane coğrafyasının tüm güzelliklerini görme fırsatı bulan sporcular, havanın da güzel olmasıyla bol bol fotoğraf çekti.

Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) Başkanı Mustafa Akbulut, hem spor yaptıklarını hem de yaşadıkları coğrafyayı tanıttıklarını anlatarak, "Sevedek yaylasında Kafkas ana arısı yetiştiriciliği yapan Eren Özoğlu’nun kara demlik çay ikramı bütün yorgunluğumuzu aldı. Yaklaşık 14,5 kilometrelik parkuru 5,5 saatte tamamladık. Her hafta yeni insanların etkinliklerimize katılması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.