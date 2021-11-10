Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de 187 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyetinde 187 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arazi arama-tarama faaliyetinde, 6 çuval içinde gizlenen 180 kilo eroin ve 7 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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