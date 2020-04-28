Doğal güzellikleri ile ünlü olan ve her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Tabiat parkına vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Her mevsim yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayan tabiat parkına girmek için gelenler ise ekipler tarafından geri gönderiliyor.

Sessizliğin hakim olduğu tabiat parkı açan rengarenk çiçeklerle bir başka güzelliğe büründü.

Tabiat parkında kuş ve kurbağa sesleri yankılanıyor.