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Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, gizli bölmeye saklanmış poşet içerisinde 152 gram esrar ele geçirdi.
Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.
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