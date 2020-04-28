Denizli alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 28. Sokak üzerindeki 4 katlı Türk Telekom'un santral binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katında 11 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun da bulunduğu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada çalışan görevliler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.