Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okullarda ders başı yapan öğrencileri ziyaret eden Şimşek, salgına karşı tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.
Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını belirtti.
Öğrencilere başarı dileyen Şimşek, "İlçedeki bütün okullarda gerekli sağlık koşullarını sağladık. Belediye olarak tüm imkanları seferber ettik. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek, çocuklarımız bir daha asla okullarından uzak kalmazlar. Gereken özeni tüm halkımızın göstereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ankara Yüz Yüze Eğitim
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