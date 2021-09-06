Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklara hem moral olması hem de yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlanan etkinlikte, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, katılımcılarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şahin, Müze Akademi etkinliklerinin ilgi gördüğünü belirterek, "Evlerinde uzun süredir sıkılan çocuklarımıza güzel bir eğlence sunmak istedik." ifadesini kullandı.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ise salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları Müze Akademi etkinliklerine kaldıkları yerden başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın evlerinde çokça sıkıldıklarını biliyoruz. Bu kez daha çok çocuğumuzla daha çok etkinlikle devam ediyoruz. Burada çocuklar çok eğlenirken aynı zamanda sahip oldukları yetenekleri keşfetmiş oluyoruz. Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza, tişört boyama, taş boyama, çömlekçilik, müzede dans var, müzede zumba var gibi birçok etkinliğimiz olacak."