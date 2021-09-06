Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[FotoğraF: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik şubeleri ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanan A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının ifadesinde, kamyonet kasasındaki uyuşturucu maddeleri kimin koyduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Çiftçilik yaptığı belirtilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.
Acıpayam ilçesinde 3 Eylül'de, A.B'nin kullandığı kamyonette yonca balyalarının altına gizlenmiş 10 çuvalda 285 kilogram esrar ele geçirilmişti.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu
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