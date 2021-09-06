Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergani'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
[Fotoğraf: AA]
Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.
Ergani Cahit Sıtkı Tarancı Anaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, öğrencilerle görüştü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye eden Karaaslan, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulundu.
Etiketler: Diyarbakır Yüz Yüze Eğitim
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