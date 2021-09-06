Ergani Cahit Sıtkı Tarancı Anaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, öğrencilerle görüştü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye eden Karaaslan, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulundu.