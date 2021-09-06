"Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde konumlandırılan merkezlerde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanacak.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış olacak. Uygulama ile atıklar, kaynağında ayrı toplanacak ve geri kazanımı sağlanacak. Belediye Başkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün okulların ilk açılma günü olması münasebetiyle öğrencilerimiz ile birlikte mobil atık merkezimize geri dönüşüm için evimizde bulunan atıklarımızı attık."

Belediye Başkanı Münür Şahin ise atıkların geri dönüşüme uygun şekilde ayrıştırılması, personel eğitimleri ve projenin ilçe genelinde uygulanabilirliği için attıkları adımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini aktardı.

Vatandaşların 7 ayrı atık türünü bu merkezlere getirerek amacına uygun şekilde ayrıştırılması ve toplanabilmesi için kendilerine yardımcı olacaklarını kaydeden Şahin, "Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçilip maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması için el ele verip bu harekete destek olalım." dedi.

İlçede okullara, fabrika önlerine ve bazı sokaklara 100 geri dönüşüm kumbarası konulacağı bildirildi.