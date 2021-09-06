Orgeneral Edip Başer İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla ve velilere bilgi verdi.

Okul girişinde polis maskotuyla karşılanan öğrencilere salgın tedbirleri hatırlatıldı, maske ve çeşitli hediyeler verildi.

Ekipler, velilere de çocukları için dikkat etmesi gereken genel güvenlik önlemleri, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme bulundu.