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Güncel
İHA 01.06.2023 22:12

Global yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi

GİGDER Başkanı Akbal, global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600’ü aşan bir canlanma olduğuna dikkati çekti. Akbal, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye’ye geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Global yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi

Türkiye’de şubat başında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, akabinde de seçim atmosferi ile durgunlaşan piyasalar, seçim sonrası hareketlenmeye başladı. Hareketlilikte emlak sektöründe oluşan global yatırımcı talebi ise dikkat çekiyor.

Seçimin hemen ardından, global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600’ü aşan bir canlanma olduğuna dikkat çeken Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, ''Bu sene ilk 5 ay depremin ve seçimin gölgesinde geçti. Global yatırımcılar için bu durumlar tam bir bıçak sırtı. Talepleri tamamen beklemeye alırlar. Bu sene ilk 4 ayda, geçen senenin ilk 4 ayına kıyasla 7 bin 308 adet daha az konut satıldı. Şimdi hem bu talebin geri toplanacağını düşünüyoruz. Hem de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi gelişmekte olan ülke şehirlerinin prim potansiyeli, Paris, Londra, Berlin gibi gelişmiş ülke şehirlerine göre daha yüksek. Bu sebeple oluşan bir talep de var dünyada. Bunu da hissetmeye başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul talebinin 7-8 bin bandında olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Akbal, önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye’ye geleceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

"Türkiye'ye duyulan güven pekişti"

Akbal, Türkiye’ye son yıllarda artan ilginin sadece büyük getiri ile ilgili olmadığını, yatırım yapan global yatırımcının önemli bir bölümünün hayatının en az 2,5 ayını Türkiye’de geçirdiğini belirterek, “Türkiye’ye sadece iyi bir yatırım fırsatı için gelmiyorlar, iyi bir yaşam alternatifi için de geliyorlar. Seçim sonrası belirsizliklerin kalkması, duyulan güveni pekiştirdi” şeklinde konuştu.

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