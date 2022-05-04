İngiltere'de çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsü 15'ten fazla ülkeye yayıldı.

Vaka sayısı 200'ü aşan virüs, endişeye neden oluyor. Son olarak Singapur'da 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi koyuldu. Endonezya'da ise 3 çocuk gizemli hepatit nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen haftalarda Avrupa'da bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Endonezya'da da 3 çocuğun gizemli hepatit nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gizemli hepatit virüsü belirtileri nelerdir?

Nisan ayında mide bulantısı, kusma, ishal, gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırılmış, ancak kurtarılamamıştı.

Singapur'da ise 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu. Bebekte, 2021 yılında da koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün tespit edildiği 16 çocuğun karaciğer iltihabı geçirdiğini ve nakli yapılarak tedavi edildiklerini açıklamıştı. 17 çocuk ise halen karaciğer nakline ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Başka başka kıtalarda ortaya çıkmaya başladı ve etkenin henüz ne olduğunu da bilmiyoruz. Burada birçoğunda hafif vakaların, 220 küsür vakanın 70 küsüründe aslında adenovirüs 41 tespit edildi ama adenovirüs 41 ya da adenovirüsler böyle seyir yapan bir özellikte değiller" dedi.

Bebekleri ve çocukları etkiliyor

Hastalık, bebekleri ve 16 yaş altı çocukları etkiliyor. Karaciğer yetmezliğine neden oluyor.

Uzmanlar adenovirüsteki değişiklik ya da koronavirüs ile adenovirüsün bir araya gelme ihtimali üzerinde duruyor.

"Salgın tehdidi var, dikkat edilmesi gerekiyor"

"Ya birlikte olan etkileşimlerden ya da yeni başka bir etken olmasından dolayı böyle bir salgın tehdidi var. Bu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir yerlerde ortaya çıkıyor, farklı ülkelerde ve en önemlisi de seyri. Beklediğimiz hepatitten çok daha farklı."

"Ülkemizde görmedik ama görebiliriz"

Peki gizemli hepatite karşı nelere dikkat etmek gerekiyor?

"Temizliğin çok önemli olduğunu, solunum sistemiyle yine bulaşabileceği, etken eğer adenovirüsse bütün bunları gözardı etmememiz gerekiyor ve aynı zamanda da sekansanarak etkenin saptanması, adının konulması, önlemlerin alınması gerekiyor. Biz bu dönemde ülkemizde görmedik ama görebiliriz. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız ve vakaları takip etmemiz gerekiyor."