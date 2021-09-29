Artçı sarsıntıların devam ettiği Girit Adası'nda 300’e yakın depremzede, geceyi Yunan Silahlı Kuvvetlerinin kurduğu çadırlarda geçirdi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü Başkanı Akis Çelendis, Girit’te en çok hasarın görüldüğü Arkalohori köyünün 15 santimetre çöktüğünü söyledi.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yorgos Karayannis, 60 mühendisten oluşan ekibin bölgede yaptığı denetimlerde, 350’nin üzerinde binanın ve 9 okulun kullanılamaz durumda bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Kira ve konut desteği

Hükümet, açıkladığı destek programı çerçevesinde depremzedelere vergi muafiyeti, kamu borçlarının ertelenmesi, kira yardımı ve konut ödeneği gibi desteklerin sağlanacağını duyurdu.

Depremde, Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias Kilisesi'nin bakım çalışmalarında görevli 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.