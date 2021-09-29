Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 8 milyon 330 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika'da koronavirüse yakalananların sayısı 8 milyon 330 bin 804'e ulaştı.
Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 150'ye çıktı.
Vaka sayısı 8 milyon 330 bin 804 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 624 bin 985'e yükseldi.
Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
Son Haberler
- 12:25
- 12:18
- 12:13
- 12:05
- 12:20
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz