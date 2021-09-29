Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 150'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 milyon 330 bin 804 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 624 bin 985'e yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

