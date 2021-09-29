İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1084 uyuşturucu hap, 892 gram sentetik uyuşturucu, 54,40 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.