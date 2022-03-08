Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Gürcistan vatandaşı Z.B'ye ait iki adres ile U.K'ye ait araçta yapılan aramalarda 50 litre el yapımı sahte içki, 35 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Giresun Sahte İçki
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