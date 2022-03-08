Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyü yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 13 Fas ve Filistin uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırıkkale
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