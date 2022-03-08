BBC'de yer alan habere göre, yapılan son araştırma, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının, kuraklık, yangın ve ormansızlaştırmanın neden olduğu hasarlar konusunda kendini toparlama yeteneğini yitirdiğini ortaya koydu.

Otuz yıllık uydu verilerinin incelendiği araştırmada, Amazon yağmur ormanlarının "sağlığında" endişe verici eğilimlere işaret edilirken, ormanların yüzde 75'inden fazlasında dayanıklılık kaybına dair belirtilerin bulunduğu aktarıldı.

"Kritik eşiğe doğru gidiliyor"

Exeter Üniversitesinden Dr. Chris Boulton, ağaçların sağlığını kaybetmeye başladığı ve büyük bir ağaç kaybının yaşanabileceği "kritik eşiğe" doğru gidildiğini kaydetti.

Kritik eşiğe ne zaman ulaşılacağı bilinmese de söz konusu durumun iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve yerel topluluk üzerindeki etkilerinin yıkıcı olacağı belirtildi.

Ancak süreç başladığında Amazon'un önemli bölümünün çayır ve ağaçların karışımından oluşan çok farklı bir ekosisteme dönüşmesinin onlarca yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

Ormanların daha fazla zarar görmesi halinde küresel sıcaklıklar da artacak

Boulton, Amazon'un çok fazla karbon depoladığını belirterek ormanların daha fazla zarar görmesi halinde söz konusu karbonun atmosfere salınarak küresel sıcaklıkları artıracağına dikkati çekildi.

Exeter Üniversitesi, Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü (PIK) ve Münih Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 1991-2016 arasındaki uydu verilerine dayanan araştırma "Nature Climate Change" adlı dergide yayımlandı.