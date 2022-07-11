Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Aydınlar Mahallesi'nde seyreden Harun Kara yönetimindeki otomobil uçuruma devrildi.
Araçta bulunan Arife Kara, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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