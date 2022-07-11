Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bakkal işleten İ.Y. ile aynı binada kiracı olan Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. üzerinde bulunan tabancayla Z.A.'ya ateş etti.
Açılan ateş sonucu Z.A. ile karşı binanın balkonunda bulunan N.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli İ.Y. ise Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Ordu
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