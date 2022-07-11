Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bakkal işleten İ.Y. ile aynı binada kiracı olan Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. üzerinde bulunan tabancayla Z.A.'ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu Z.A. ile karşı binanın balkonunda bulunan N.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.Y. ise Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.