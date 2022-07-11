Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı.
Ahmet A.'nın yönetimindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkiinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Derya A. ve Fatma A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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