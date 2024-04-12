Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.04.2024 10:41

Giresun'da karlı yolları açma çalışmaları sürüyor

Giresun’da, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kulakkaya Yaylası mevkiinde, ekipler yol açmak için zorlu çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da karlı yolları açma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]

Kış şartlarının yoğun geçtiği Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası’nda yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Güzyurdu, Hapan, Yuva mahallelerinin yaklaşık 2 bin rakımlı Bektaş bağlantı yollarını açmak için 2 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Giresun'da karlı yolları açma çalışmaları sürüyor

Her yıl kasım, aralık aylarında başlayan karla mücadele çalışmalarının nisan sonu mayıs ayı başlarına kadar sürdürdüklerini kaydeden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Kulakkaya Yallası’nın da sınırları içerine alan beldemizin 2 bin rakımı bulan mahalleleri bulunmaktadır. Buralarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri olduğu için kış erken başlar, geç biter. Bizlerin de karla mücadelesi 6, 7 ay sürer. Bu aylarda mahallelerin obalarına giden yollar açılmak zorunda. Arık herkesin hayvanları için depoladığı yemi yiyeceği bitti veya bitmek üzere. Bu nedenle hayvanlar artık yavaş yavaş yaylaya hazırlanıyor. Obaların yerleşim yerleriyle bağlantıları sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Tokat’ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Küresel petrol arzı martta arttı
12:00
Orman teşkilatı yangınlarla mücadeleye hazır
11:57
ABD medyası: İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor
11:58
Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi
11:53
Bakan Göktaş'tan şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
11:52
"Kızılay Butik" bayramda da çocukların yüzlerini güldürdü
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
FOTO FOKUS
Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ