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Güncel
İHA 12.04.2024 10:40

Tekirdağ'da sahilde bayram yoğunluğu yaşandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretini tamamlayan vatandaşlar sahile gelerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Tekirdağ'da sahilde bayram yoğunluğu yaşandı
[Fotograf: İHA]

Ramazan Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde yoğun kalabalıklar oluştu. Kimi vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da sahildeki kafelerde çay içti.

Çocuklarda bayramı doyasıya yaşayarak eğlendi. Kimi çocuklar parklarda oyun oynarken, bazı çocuklar da sahil bandında denize girdi. Sahil yolunda trafik yoğunluğu da yaşandı.

Trafik ışığı kavşaklarında trafik durma noktasına geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafik akışının sağlanması için bölgede çalışma yapmaya devam ediyor.

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