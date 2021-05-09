Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kamil Efe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Doğankent-Kürtün kara yolu Güvenlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton kulübeye çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Efe ile Ozan Efe, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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