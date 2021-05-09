Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamaya uymayan kişiye 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Avcılar'da polis denetim noktasından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi.
Acak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı. Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlmasına uymadığı
gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.
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