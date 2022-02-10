Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Giresun Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bugün izinli sayılacak.
Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini belirtti.
Etiketler: Buzlanma Giresun Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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