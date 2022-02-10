Giresun Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bugün izinli sayılacak.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini belirtti.