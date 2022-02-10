Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı.

Akasya Mahallesinde bulunan bir ikametin deposunda yapılan aramada paketler halinde mükerrer bandrollü 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. ile A.A. gözaltına alındı.