Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da 50 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı.
Akasya Mahallesinde bulunan bir ikametin deposunda yapılan aramada paketler halinde mükerrer bandrollü 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.A. ile A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Makaron
Son Haberler
- 12:34
- 12:33
- 12:25
- 12:29
- 12:20
Sıradaki Haber
Hangi yollar ulaşıma kapalı? 10 Şubat 2022 kapalı olan yollar…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz