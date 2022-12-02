İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Görele, Bulancak ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından yakalama kararı bulunan İ.T, H.T. ve O.S. ile hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A, yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, cezaevine gönderildi.