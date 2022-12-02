Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Görele, Bulancak ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından yakalama kararı bulunan İ.T, H.T. ve O.S. ile hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, cezaevine gönderildi.
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