Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iş yerlerinde kaçak sigara ele geçirilen 7 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerinde arama yaptı.
Ekipler, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis kamerasına, ekiplerin iş yerlerinde arama yapması ve gümrük kaçağı sigara bulması yansıdı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
Son Haberler
- 18:57
- 18:49
- 18:47
- 18:45
- 18:53
Sıradaki Haber
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz