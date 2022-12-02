İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis kamerasına, ekiplerin iş yerlerinde arama yapması ve gümrük kaçağı sigara bulması yansıdı.