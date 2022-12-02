İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.