Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.
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