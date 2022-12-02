Karabük’te sis etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler tedbirli olarak ilerliyor.

Kentteki yapılar sis bulutu altında kalırken, sis dolayısıyla görsel şölen oluştu.