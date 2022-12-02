Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te yoğun sis etkili oldu
Karabük’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısaldı.
Karabük’te sis etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler tedbirli olarak ilerliyor.
Kentteki yapılar sis bulutu altında kalırken, sis dolayısıyla görsel şölen oluştu.
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