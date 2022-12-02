Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhacıköy'de sis etkili oldu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düşmesine neden oldu
Sis, ilçeden geçen, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
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