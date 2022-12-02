Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı