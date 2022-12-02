Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde’de 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de bir tırda 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Etiketler: Niğde
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