İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon yapıldı.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapan ekipler, kumar masasındaki 765 liraya da el koydu.