Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı
Trabzon'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon yapıldı.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.
İşletme sahibi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapan ekipler, kumar masasındaki 765 liraya da el koydu.
Etiketler: Trabzon
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