Çelik ve Erol aileleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından her iki ailenin fertleri tokalaşarak barıştı.