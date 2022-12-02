Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.
Çelik ve Erol aileleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.
Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından her iki ailenin fertleri tokalaşarak barıştı.
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