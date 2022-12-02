Programı çerçevesinde kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde gündüz fotoğraf sergisi açılırken, aynı günün akşamında sergiyi gezmeye gelen vatandaşlara, çiğköfte ikramı eşliğinde Harfane gurubu tarafından müzik ziyafeti verildi.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından açılan fotoğraf sergisi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Adıyaman’ı konu alan “Fotoğraflarla Adıyaman sergisi” temalı etkinliğe, çok sayıda sanatsever katıldı. AFYOL Derneği üyelerinin objektifleri aracılığıyla vücut bulan birbirinden güzel göz kamaştırıcı görseller, görenleri kendine hayran bıraktı.

Gün boyu devam eden fotoğraf sergisi etkinliğinin akşam faslında bir yandan katılımcılara çiğköfte ikramı yapılırken, diğer yandan harfane grubu tarafından muhteşem bir müzik ziyafeti verildi. Birbirinden güzel yöresel türkülerin okunduğu programda, Adıyaman sevgisi zirve yaptı.

Düzenlenen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla zaman zaman düzenlediğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam edecektir. İlimizi konu alan bu günkü programınıza emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Sergide muhteşem fotoğrafları hayranlıkla izleyenler, görsellerden büyük keyif aldıklarını dile getirerek, başta Adıyaman Belediyesi olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.