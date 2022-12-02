Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Emre Acar yönetimindeki 37 KH 933 plakalı otomobil, Çankırı Kavşağı mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emircan Çolak yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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