İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki bir depodan antika eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli oldukları belirlenen E.O, E.O, T.O, S.D. ve M.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O. ve E.O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.