Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Merkez mahallesi Dört yol mevkiinde K. B ve H. Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K. B, tabanca ile H. Ç’yi vurarak yaraladı.
H.Ç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Giresun
Sıradaki Haber
Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz