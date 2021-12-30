Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir miktar, esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlardan birinin hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.A.'nın olduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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