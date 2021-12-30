Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir miktar, esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlardan birinin hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.A.'nın olduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.