Adıyaman'da alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tilek köyünde Mustafa Polat'a ait çiftlikteki samanlıkta henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.