Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatıldığını anımsattı.

Ordu'nun 19 ilçesinde 323 okuldan 110'unda kütüphane olmadığını ifade eden Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, müdürlük personeli ve iş insanlarının destekleriyle şu an 110 kütüphanenin bitirildiğini belirtti.

Sonel, kütüphanelerden faydalanacak öğrencilerin gelecekte ailesine, vatana, millete, insanlığa güzel işler yapacak yerlerde olmalarını dileyerek, kütüphanelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu ailesinin önemli değerlerinin olduğuna işaret eden Sonel, şunları söyledi:

"Geldiğimizde 66 okulun deprem riski vardı. Devletimizin, iş insanımızın katkısıyla 41 okul hayırlı olsun, 42'ncisi de hayırlı olsun. Toplamda 567 derslik yapılıyor. İnşallah Altınordu ilçemizde de ocak ayı sonuna yetiştiririz, 5 okulumuzun ve bir spor salonumuzun inşaatına başlayacağız. Ocak sonuna yetişmezse şubat olur ama inşallah bu şekilde merkezde de ikili eğitim kalkacak hem Karşıyaka Mahallesi'nde hem de çoğu ilçelerden büyük olan Şahincili Mahallesi'nde. Anaokulu, ilk ve orta okulu ve lisesiyle."

Yurt içi ve dışında çok değerli Ordulular olduğunu dile getiren Sonel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu vesileyle Ordulu iş insanlarımıza buradan tekrar ifade ediyoruz, görüşelim, gelsinler memleketlerine çocuklarımıza, eğitime, sağlığa yatırımlarını yapsınlar. Üç günlük dünya. Hiçbir şey öbür tarafa gitmiyor. Bugün varız, yarın yokuz ama yapılan okullar, sağlık ocakları, hastaneler, eğitim kurumları, buradan yetişecek çocukların duası yeter. Belki bu okullardan, bu kütüphanelerden bir çocuğumuz çıkacak, Aziz Sancar'lar çıkacak, Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Burada 12 yaşında beyninde tümör olan bir evladımızla geçen karşılaştık. Bu ameliyatı yapacak olan Türkiye'de tek doktor, hemşehrimiz Uğur hocayla iletişime geçtik ve Allah nasip ederse çocuğumuz orada ameliyat ettirilecek. Nice Uğur Türe'ler, nice bilim insanları çıkar. O yüzden eğitime hepimiz her türlü desteği vermek zorundayız."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, kemençe ve davul eşliğinde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Sonel'in isteği üzerine bir öğrencinin babaannesi Saffet Demir'in kurdele kesimiyle Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu dahil 110 okulun kütüphanesi hizmete açıldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'nun da katıldığı tören, kütüphanenin gezilmesiyle sona erdi.