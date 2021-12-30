Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki e-sınav merkezindeki ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yakaladığı şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasına yarayan kulaklık ve buna bağlı düzenek tespit edildi.
Söz konusu kişiye dışarıdan yardım ettiği değerlendirilen 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birini yakalayan ekiplerce şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Başlatılan soruşturma kapsamında firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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