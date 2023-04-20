Giresun’da alternatif ürün için çiftçilere eğitim kursları düzenleniyor

Alucra İsmail Hakkı Tekışık Halk Eğitimi Merkezi ve Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan tarımsal kurslara ise çitçiler yoğun ilgi gösteriyor.



Alucra'nın bir markası olan ve coğrafi işaret için çalışmaları devam eden Alucra lahanası için üretimin artırılması ve alternatif ürünlerinde geliştirilmesi için ilçeye bağlı Gürbulak köyünde eğitimler verilmeye başlandı. İlçe Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, “İlçenin tarımsal üretimde en büyük çalışmaları yapan Gürbulak köyünde, Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Ziraat Mühendisleri Arzu Bayri ve Ferhat Çelik eğitmen olarak köylülerimize fasulye, börülce, patates ve yörede kelem olarak bilinen lahana ürünleri için eğitimler vermeye devam ediyor. Köy genelinde özellikle tarımı yapılan, fasulye, patates ve lahana bitkilerinin yetiştiriciliği, çiftçilerin ata teknikleriyle üretim yaparken yaptıkları yanlışlar, verim düşüklüğünün sebepleri hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında bilgilendiriliyorlar. Gerçekleştirilen eğitimlerde farklı bitkilerin yetiştirilmesini desteklemek ve ek gelir sağlamak adına ürünlerini doğru ve verimli olarak üretmeleri için köylüler bilgilendiriliyor” denildi.