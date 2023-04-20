Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 20.04.2023 21:34

Giresun’da alternatif ürün için çiftçilere eğitim kursları düzenleniyor

Giresun'un fındık yetişmeyen Alucra ilçesinde alternatif tarım ürünleri için ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Giresun’da alternatif ürün için çiftçilere eğitim kursları düzenleniyor

Alucra İsmail Hakkı Tekışık Halk Eğitimi Merkezi ve Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan tarımsal kurslara ise çitçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Alucra'nın bir markası olan ve coğrafi işaret için çalışmaları devam eden Alucra lahanası için üretimin artırılması ve alternatif ürünlerinde geliştirilmesi için ilçeye bağlı Gürbulak köyünde eğitimler verilmeye başlandı. İlçe Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, “İlçenin tarımsal üretimde en büyük çalışmaları yapan Gürbulak köyünde, Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Ziraat Mühendisleri Arzu Bayri ve Ferhat Çelik eğitmen olarak köylülerimize fasulye, börülce, patates ve yörede kelem olarak bilinen lahana ürünleri için eğitimler vermeye devam ediyor. Köy genelinde özellikle tarımı yapılan, fasulye, patates ve lahana bitkilerinin yetiştiriciliği, çiftçilerin ata teknikleriyle üretim yaparken yaptıkları yanlışlar, verim düşüklüğünün sebepleri hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında bilgilendiriliyorlar. Gerçekleştirilen eğitimlerde farklı bitkilerin yetiştirilmesini desteklemek ve ek gelir sağlamak adına ürünlerini doğru ve verimli olarak üretmeleri için köylüler bilgilendiriliyor” denildi. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22:27
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
22:21
İngiltere'de 2022'de 1313 evsiz sokaklarda hayatını kaybetti
22:10
Bakan Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
22:04
Macaristan Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı
21:45
Viyana'da Galiçya şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu
Jandarma ekipleri son iftarını görev başında yaptı
Jandarma ekipleri son iftarını görev başında yaptı
FOTO FOKUS
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ