Karadeniz doğal gazının karaya ulaştırılmasının heyecanı yaşanıyor

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini insanlarla buluşturmak için sayılı saatler kaldı.



Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde saat 20.23'te düzenlenecek törenle karaya ulaştırılacak. Zonguldak'ta ikamet edenler, Karadeniz doğal gazının karaya ulaştırılacak olmasının heyecanını yaşıyor. Terzi Hüseyin Cahit Köktürk, önemli bir gelişmeye tanıklık ettiklerini belirterek "Zonguldak'ımız ve ülkemiz için çok büyük bir kazanç. Allah yapandan, yaptıranlardan razı olsun. Çok güzel bir şey. Memleketimizin beklediği, umduğu bir şey" dedi.



"Filyos bambaşka bir yer oldu"



Kuaför Oğuz Kutlu da Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılacak olmasının güzel bir gelişme olduğunu dile getirerek "Zonguldak'ımız için daha güzel olacağını umut ediyoruz. Filyos bambaşka bir yer oldu. Apayrı bir Zonguldak oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Balıkçı Bayram Yılmaz ise doğal gazın karaya ulaştırılacak olmasının sadece Zonguldak için değil, Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayarak "Bu, ülkemiz için hayırlı bir şeydir. Türkiye'ye hizmet gelsin. Bunları düşünmek lazım. Hayırlı müjdeler de verir inşallah Cumhurbaşkanımız. Vatan için, millet için hayırlı olacaktır" ifadesini kullandı.