Sakarya'da meslek liseliler ihtiyaç sahipleri için ramazan pidesi üretti

Sezginler ile Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen ve usta öğreticileriyle ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için pide üretimi yaptı.

Hamurun yoğurma işlemlerinden pide haline getirilmesine kadar her safhada görev alan gönüllü öğrenciler, hem deneyim kazandı hem de yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştirdi.

Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, her iki okulun geniş mekanda son teknoloji aletleri barındıran üretim tesislerine sahip olduğunu kaydetti.

Ramazanın manevi ikliminin meslek liselerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Savaşçı, "Mesleki eğitim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in himayelerinde atılan muazzam atılımlarla çok ileri noktaya geldi. Ramazanın son günleri için planlanan ve faaliyete geçirilen bu çalışmayla üretilen pidelerin daha üzerinde dumanı tüterek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılabiliyor olmasının sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.