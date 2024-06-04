Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 19:10

Giresun İl Özel İdaresinden eğitime destek

Giresun İl Özel İdaresince, Tirebolu ilçesinde özel eğitim uygulama okulunun ek bina inşaatının yeni eğitim öğretim döneminde hizmete alınacağı bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresinden eğitime destek

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 8 derslikli ek binasının yapımına Aralık 2023'te başlandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla okuldaki öğrencilerin modern eğitim yuvasına kavuşmalarının sağlanacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresun İl Özel İdaresince 2024 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işlerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız modern eğitim yuvalarına kavuşacak. Eğitim öğretimdeki fiziki eksiklikler de bir bir giderilmiş oluyor. Giresun İl Özel İdaresinin hedefi, Tirebolu'da bulunan 8 derslikli Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ek binası ikmal inşaat çalışmalarını bitirerek 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirmektir."

ETİKETLER
Giresun Eğitim
Sıradaki Haber
Van'da Türk Kızılay Sosyal Destek Merkezi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı
19:46
Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
19:44
İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı
19:39
ABD'de öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
18:31
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ