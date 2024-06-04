Giresun İl Özel İdaresinden eğitime destek

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 8 derslikli ek binasının yapımına Aralık 2023'te başlandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla okuldaki öğrencilerin modern eğitim yuvasına kavuşmalarının sağlanacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresun İl Özel İdaresince 2024 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işlerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız modern eğitim yuvalarına kavuşacak. Eğitim öğretimdeki fiziki eksiklikler de bir bir giderilmiş oluyor. Giresun İl Özel İdaresinin hedefi, Tirebolu'da bulunan 8 derslikli Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ek binası ikmal inşaat çalışmalarını bitirerek 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirmektir."