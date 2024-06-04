Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 18:14

Muğla evleri beyaza büründü

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

Muğla evleri beyaza büründü

Kireç dağıtımı dolayısıyla Kiramettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Menteşe Belediyesi Başkanı Gonca Köksal, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen ücretsiz kireç dağıtımının bu yıl da tekrarladığını söyledi.

"Menteşe'de yaz aylarında evlerin beyaz badanaya boyanması bir gelenek"

Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Köksal, "Kırmızı kiremitleri, beyaz badanalı evleri ile tanınan Menteşe kentsel sit alanında çocuklarımızla badana yaptık. Menteşe'de yaz aylarında evlerin beyaz badanaya boyanması bir gelenek. Biz de bu geleneğimizi yaşatıyor ve mahallelerimizi birlikte güzelleştiriyoruz. Daha temiz bir Menteşe için çalışacak, kentsel sit alanı içerisindeki tarihi dokumuzu hep birlikte koruyacağız." dedi.

Kentsel sit alanındaki Kiramettin, Camikebir, Karamehmet, Karşıyaka, Hacı Rüstem Balıbey, Şeyh, Müştakbey ve Orta mahallelerinde 30 ton kireç dağıtımının yapıldığı etkinlikte Başkan Köksal ve beraberindekiler çocuklar ve mahalle sakinleri ile badana yaptı.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Hatay'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı
19:46
Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
19:44
İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı
19:39
ABD'de öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
18:31
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ